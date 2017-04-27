İtalyan Ekmek Sanatı

Mis gibi ekmek kokuları içinde sıcacık bir workshop için Eataly Mutfak Atölyesi'ndeki yerinizi ayırtın.

İtalyan Ekmek Sanatı

Mis gibi ekmek kokuları içinde sıcacık bir workshop için Eataly Mutfak Atölyesi'ndeki yerinizi ayırtın.

Gerçek İtalyan ekmek yapımını tüm aşamalarıyla ve en keyifli haliyle öğretiyoruz.

Impasto– hamur Formazione – şekillendirme teknikleri Cottura – pişirme teknikleri

Menu

Lievıto Madre: Ekşi Maya

Panini All'olıo: Zeytinyağlı Panini Paninı Al Burro: Tereyağlı Panini

Rotolino Integrale Alle Olıve: Kepekli Unu Zeytinli Rulo Ekmeği Grissinı

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beşiktaş

Mekan : Eataly Mutfak Atölyesi

Mekan Adresi : Levazım Mahallesi, Koru Sokak No: 2 Zorlu Center – Meydan Katı (Square Floor)

Başlangıç Saati : 27.04.2017 19: 00: 00

Bitiş Saati : 27.04.2017 21: 00: 00

Kategori : İtalyan Ekmek Sanatı

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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