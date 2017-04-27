İtalyan Ekmek Sanatı
Mis gibi ekmek kokuları içinde sıcacık bir workshop için Eataly Mutfak Atölyesi'ndeki yerinizi ayırtın.
Mis gibi ekmek kokuları içinde sıcacık bir workshop için Eataly Mutfak Atölyesi'ndeki yerinizi ayırtın.
Gerçek İtalyan ekmek yapımını tüm aşamalarıyla ve en keyifli haliyle öğretiyoruz.
Impasto– hamur Formazione – şekillendirme teknikleri Cottura – pişirme teknikleri
Menu
Lievıto Madre: Ekşi Maya
Panini All'olıo: Zeytinyağlı Panini Paninı Al Burro: Tereyağlı Panini
Rotolino Integrale Alle Olıve: Kepekli Unu Zeytinli Rulo Ekmeği Grissinı
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Beşiktaş
Mekan : Eataly Mutfak Atölyesi
Mekan Adresi : Levazım Mahallesi, Koru Sokak No: 2 Zorlu Center – Meydan Katı (Square Floor)
Başlangıç Saati : 27.04.2017 19: 00: 00
Bitiş Saati : 27.04.2017 21: 00: 00
Kategori : İtalyan Ekmek Sanatı
Tür : Eğitim
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io