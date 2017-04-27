Mis gibi ekmek kokuları içinde sıcacık bir workshop için Eataly Mutfak Atölyesi'ndeki yerinizi ayırtın.



Gerçek İtalyan ekmek yapımını tüm aşamalarıyla ve en keyifli haliyle öğretiyoruz.



Impasto– hamur Formazione – şekillendirme teknikleri Cottura – pişirme teknikleri



Menu



Lievıto Madre: Ekşi Maya



Panini All'olıo: Zeytinyağlı Panini Paninı Al Burro: Tereyağlı Panini



Rotolino Integrale Alle Olıve: Kepekli Unu Zeytinli Rulo Ekmeği Grissinı



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beşiktaş



Mekan : Eataly Mutfak Atölyesi



Mekan Adresi : Levazım Mahallesi, Koru Sokak No: 2 Zorlu Center – Meydan Katı (Square Floor)



Başlangıç Saati : 27.04.2017 19: 00: 00



Bitiş Saati : 27.04.2017 21: 00: 00



Kategori : İtalyan Ekmek Sanatı



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır