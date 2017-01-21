İtalyan Devi Milan, Gerard Deulofeu'u Önce Açıkladı, Sonra Paylaşımı Sildi

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan, İngiliz temsilcisi Everton'dan Gerard Deulofeu'yu kiralık olarak kadrosuna kattığını açıklamıştı ancak 2 saat sonra İtalyan kulübü attığı tweeti sildi.

Transferin Milan cephesi tarafından açıklanmasının ardından Sky Sports UK, Everton'ın Deulofeu transferine onay vermediğini iddia etti. Bu iddianın üzerinden henüz 2 saat geçmeden Çizme ekibi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı sildi. Transferde pürüzlerin olduğu ve henüz netlik kazanmadığı öğrenildi.

BARCELONA'DA YETİŞTİ

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Barcelona altyapısından yetişen 22 yaşındaki kanat oyuncusu ile 30 Haziran 2017 tarihine kadar sözleşme imzalandığı bildirilmişti.

Deulofeu transferindeki belirsizliklerin kulüplerden yapılacak resmi açıklama ile netlik kazanması bekleniyor.