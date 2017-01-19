İtalyan basını, ülkenin doğusundaki bir otele çığ düşmesi sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini yazdı. Sivil Savunma Genel Müdürü Fabrizio Curcio, otelde 30 kişi olduğunu ve arama-kurtarma çalışmalarının çok güç koşullara rağmen sürdüğünü bildirdi.