İtalyan basını, ülkenin doğusundaki bir otele çığ düşmesi sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini yazdı. Sivil Savunma Genel Müdürü Fabrizio Curcio, otelde 30 kişi olduğunu ve arama-kurtarma çalışmalarının çok güç koşullara rağmen sürdüğünü bildirdi.
İtalyan Basını, Ülkenin Doğusundaki Bir Otele Çığ Düşmesi Sonucu Çok Sayıda Kişinin Hayatını...
İtalyan basını, ülkenin doğusundaki bir otele çığ düşmesi sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini yazdı.
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