İtalyan Basını: Türkiye, Ortadoğulu Otokrasi Modellerine Doğru Sürükleniyor

Türkiye'de pazar günü yapılan cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin referandum, İtalya basınında da geniş yer buldu.



Ekonomi ağırlıklı Il Sole 24 Ore gazetesinde Türkiye uzmanı muhabir Alberto Negri imzasıyla yayımlanan haberde, "Erdoğan kazandı, ama ikna olmadı. Türkiye, Ortadoğu'nun yörüngesine girdi" başlığı kullanıldı.



Negri, kabul edilen anayasa değişikliğiyle seçilecek olan başkana tam güç verileceğini, bunun Türkiye'yi, Atlantik İttifakı ve Avrupa'dan uzaklaştırarak, daha fazla Ortadoğulu otokrasi modellerine doğru sürükleyeceğini iddia etti.



Alberto Negri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve partisinin, referandum kampanya sürecinde TV'lerde yüzde 90 oranında yer alması ve OHAL'de "hayır" cephesindeki partilerin mitinglerini en aza indirmesine rağmen "yetersiz" bir sonuç elde ettiklerini de savundu.



Türkiye'nin neredeyse yarısının referandumda "hayır" dediğinin altını çizen Negri, "Ancak Erdoğan'ı durdurmak için yetmeyecektir ve o, 2034'e kadar koltukta kalmaya talip olabilir" ifadesini kullandığı haberde "Türkiye'nin jeopolitik ekseni Doğu'ya kaydı ve ABD'nin Suriye'ye yönelik bombardımanları bile onun pusulasını Batı'ya döndürmeye yetmeyecek" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa'dan "tiksindiğini" iddia eden Negri, ancak onsuz da yapamayacağını ekleyerek, "Yurtdışına ticaretin yaklaşık yüzde 50'si Avrupa'yla, ülkedeki yabancı sermayenin yüzde 70'i Avrupalı" şeklinde bir hatırlatmada bulundu.



AVRUPA ŞİMDİ BİR İKİLEMLE KARŞI KARŞIYA



Il Fatto Quotidiano gazetesi ise, "Türkiye, başkanlık reformuna hile ve suçlamalar arasında % 51'le evet dedi" ifadelerini kullandı.



La Repubblica gazetesi de, ortalama yüzde 60 "evet" oylarının çıktığı yurtdışındaki oyların Erdoğan'ın başarısına büyük katkı yaptığını yazdı ve yurtdışındaki Türklerin oylarının, bu referandumun sonucunu etkileyen unsur olduğunu kaydetti.



Corriere della Sera, bıçak sırtında referandumdan "evet" sonucu çıktığını belirterek, "Bu, ağızda acı tat bırakan bir zafer oldu" ifadesini kullandı. - Roma