İtalya Yolculuğu Erdek'te Bitti

Balıkesir'in Erdek ilçesinde İtalya'ya gönderilecekleri vaadiyle yola çıkarılan 45 mülteci jandarma ekiplerince yakalandı.



Erdek'in İlhan Mahallesi Küçükova Mevkii'nde Erdek Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanan 45 mültecinin yanı sıra, mültecileri organize eden 4 kişi de yakalandı.



8'i Afgan, 2'si Somali ve 35'i Suriye uyruklu olduğu tespit edilen mültecileri otobüslerle İtalya'ya geçecekleri sahil noktasına ulaştırmaya çalışan organizatörler B.A., E.S., İ.B. ve A.B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Mülteciler ise Erdek Spor Salonu'na yerleştirilerek, ifadeleri alınmak ve sınır dışı işlemleri yapılmak üzere bekletiliyor. Yakalanan mültecilerden 9'unun çocuk olduğu çocuk mültecilerin arasında 45 günlük bir bebeğin de bulunduğu öğrenildi. - BALIKESİR