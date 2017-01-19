İtalya'yı Hem Deprem Hem Çığ Vurdu, Halk Perişan Oldu

İtalya'da dün meydana gelen depremlerin ardından ülke çığ felaketiyle güne başladı. Ülkenin orta kesimlerinde meydana gelen depremden sonra bölgede çığ felaketi meydana geldiği ve en az 30 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

ÇOK SAYIDA KİŞİ ÖLDÜ

Pescara kentinin batısındaki Rigopiano mevkisinde bulunan Hotel Rigopiano Gran Sasso Resort'a dün akşam saatlerinde hava koşulları ve sismik hareketlerin tetiklemesi sonucu çığ düştü.

İtalyan basını, çığ düşen bölgeye ulaşan arama kurtarma ekiplerine dayandırdığı haberinde, bölgede çok sayıda kişinin öldüğünü ve otelden kimsenin ekiplerin çağrısına yanıt vermediğini yazdı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Sivil Savunma Genel Müdürü Fabrizio Curcio, ölü ya da yaralı sayısına ilişkin net sayı vermezken, "Otelde konaklayan 20 ve çalışan 10 olmak üzere 30 kişi olduğunu biliyoruz. Ekiplerimiz, güç koşullara rağmen çalışmalarını yürütüyor. Medyadan, hem ekiplerimize hem de oteldekilerin ailelerine saygılı olmasını bekliyoruz." dedi.

KAR YÜZÜNDEN KAÇAMIYORLAR

Yoğun kar nedeniyle İtalya'nın merkezindeki kentlerde hayat durma noktasına gelmişti. Deprem ve çığ nedeniyle korkulu günler yaşayan İtalyanlar hasar gören evlerinden tahliye edilerek güvenli bölgelere yerleştirildi.

24 Ağustos depreminde de hasar alan Marche Bölgesi'nin Başkanı Luca Ceriscioli de önceki depremler nedeniyle halihazırda yolların hasarlı olduğunu ve elektrik kesintileri de yaşandığını vurgulayarak "bu bir felaket" dedi. Ceriscioli, "Bugünkü depremler ve son birkaç günkü kar yağışı, ağustostaki depremin yol açtığı dramatik koşullara yeni sorunlar ekledi." dedi. Ceriscioli, binlerce ailenin güvenli ve sıcak yerlere taşınması için çabaladıklarını belirtti.

Capitignano kasabası Belediye Başkanı Maurizio Pelosi de "Burada 1.5 metre yüksekliğinde kar var ve halen de yağmaya devam ediyor. İnsanlar evlerinden çıkmakta zorlanıyor, çok fazla kar var ve çok sayıda kişi mahsur kalmış durumda." dedi.











