İtalya'yı Çığ Felaketi Vurdu! Can Kaybı Artıyor

İtalya'da çığ düşen bir oteldeki 30 kişinin kayıp olduğu açıklanırken; Reuters felakette çok sayıda insanın hayatını kaybettiğini bildirdi. Çığ altında kaldığı düşünülen 30 kişiye ulaşılması için başlatılan çalışmalar sürüyor. Çığ altında kalan oteldeki bir turist çiftin, "Yardım edin! Soğuktan ölüyoruz" diye mesaj atarak, yardım çağrısında bulunduğu ortaya çıktı.

Dün gün boyu depremlerle sarsılan İtalya'da, Pescara kentinin batısındaki Rigopiano mevkisinde bulunan Hotel Rigopiano Gran Sasso Resort'a hava koşulları ve sismik hareketlerinin tetiklemesiyle oluştuğu tahmin edilen çığ düştü.

AFP sabah saatlerinde geçtiği haberde, çığ altında kalan en az üç kişinin kayıp olduğunu bildirdi. Ancak daha sonra İtalyan medyasında çıkan haberlerde, "çok sayıda" kişinin çığ altında kalarak öldüğü duyuruldu.

30 KİŞİ KAYIP

Associated Press'e konuşan İtalyan yetkililer, 30 kişinin kayıp olduğunu açıkladı.

Sivil Savunma Genel Müdürü Fabrizio Curcio da deniz seviyesinden bin 200 metre yüksekliğindeki otelde 30 kişi olduğunu ve arama kurtarma çalışmalarının çok güç koşullara rağmen sürdüğünü bildirdi.

AP'nin İtalyan ANSA ajansını kaynak gösterdiği habere göre, üzerine çığ düşen oteldeki bir turist çift, acil durum ekiplerine gönderdikleri mesajda, "Yardım edin! Soğuktan ölüyoruz" yazdı.

Çığ düştüğünü ilk bildiren ise o esnada otel dışında olan bir kişi ile bir işçiydi.