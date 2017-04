İtalya'ya İnsan Kaçakçılığına 3 Tutuklama (Ek)

İZMİR'in Urla İlçesi'nden umuda yolculuğa çıkan, çoğunluğu Pakistan uyruklu 198 kaçak ile birlikte yakalanan 1'i kaptan, diğer 2'si organizatör toplam 3 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.



İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Urla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kalabalık bir kaçak grubunun yasa dışı yollarla, Seferihisar Sığacık Mevkii'nden tekneyle İtalya'ya götürüleceğini öğrendi. Seferihisar ve Urla bölgelerinde jandarma araştırma ve arazi taraması yaparken; MİT Bölge Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Ege Bölge Komutanlığı ekipleri, Urla İlçesi'nin Kokar Koyu Mevkii'ndeki kaçak grubunun yerini tespit etti. Aynı zamanda, Çeşme İlçesi'nde büyük bir teknenin çıkış yaparak, Sığacık yönüne kıyıya yakın mesafeden ilerlediği belirlendi.



Kokar Koyu'na yanaşan tekne, cuma gecesi kaçak grubunu kıyıdan alarak açıldığı sırada, sahil güvenlik ekipleri operasyonu başlattı. 156'sı Pakistan, 37'si Suriye, 2'si İran, 3'ü Sri Lanka uyruklu olmak üzere toplam 198 kaçak yakalandı. Ayrıca teknede organizatör olduğu belirlenen E.S. ve H.E. gözaltına alındı. Tekneden atlayıp yüzerek kıyıya çıkan bir kişi ise ormanlık alanda saklanırken jandarma tarafından yakalandı. Şüphelinin kimliğinin A.D. ve kaptan olduğu belirlenirken, diğer iki şüpheliyle birlikte gözaltına alındı.



3'Ü DE TUTUKLANDI



Tekne kaptanı A.D. ile organizatör oldukları belirten E.S. ve H.E., jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği adliyede tutuklandı. Yakalanan kaçaklar ise İzmir İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. - İzmir