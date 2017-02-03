İtalya ve Libya Akdeniz'deki Mülteci Akınını Durdurmak İçin Anlaştı





İtalya, Akdeniz üzerinden Avrupa'ya göçmen akınını durdurmak için Libya hükümetiyle anlaşmaya vardıklarını duyurdu.



Libya Başbakanı Fayez Serraj'ı Roma'da ağırlayan İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni, söz konusu anlaşmanın Libya'nın gelişimine ve istikrarına katkı sağlayacağını belirtti:



"Bu anlaşma İtalya ve Libya arasındaki işbirliğini birçok alanda güçlendirecek. Gelişme, istikrar ve birliğin yeniden sağlanması için işbirliğine ihtiyaç var. Diğer yandan bu anlaşma İtalya'nın Libya'yı desteklemeye yönelik tüm taahhütlerini kapsıyor."



Avrupa Birliği, Trablus hükümetine daha fazla destek vererek göçmenleri Libya'da durdurmayı hedefliyor. Anlaşma kapsamında Libya'da mülteci kampı kurulması ve Libya sahil güvenliğinin eğitilmesini de planlanıyor.



Uluslararası Göç Örgütü'nün verilerine göre geçtiğimiz yıl 5 binden fazla göçmen Avrupa'ya ulaşmaya çalışırken Akdeniz'de can verdi.



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Tags: Libya için İtalya siyaseti anlaştı İtalya Akdenizdeki Avrupa Göç durdurmak mülteci akınını Mülteciler Gepost: 02 februari 2017