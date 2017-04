İtalya, Uber'i Yasakladı

İtalya'da mahkeme, Uber'in haksız rekabet yarattığını ileri sürerek şirketin bütün servislerinin yasaklanmasına karar verdi.



Kararın ardından Uber'in Siyah, Lüks, SUV, X, XL, Select ve Van tarzında servislerini kullanması ya da İtalya'da herhangi bir reklam göstermesi yasaklandı. Davanın açılmasını ilk olarak İtalya'daki büyük taksi kuruluşları ortak bir karar alarak sağlamıştı. Buna gerekçe olarak ise Uber'in haksız rekabet koşulları yaratarak taksileri zor duruma soktuğu gösterilmişti.



Uber'den ise İtalyan avukatları aracılığıyla bir açıklama geldi ve "25 senelik geçmişi olan bir yasaya itiraz edeceğimizi belirtiriz" şeklinde ifadede bulunuldu. Buna karşın, İtalya'daki taksi birliklerinin avukatları ise kendilerini savunan yasayı överek, Uber'in yaptığını "İtalya'da yerel toplu taşıma pazarına yönelik yapılmış en haksız kazanç yöntemi" olarak nitelendirdi.



Karar alınmadan 10 günlük süresi olan mahkeme sürecinde Uber, İtalya'daki faaliyetlerini durdurmaya geçmeden önce itiraz edeceğini belirtti. Ülkedeki operasyonlarının durdurulma kararına karşın hala servislerine devam ederse şirket ayrıca devam ettiği her gün için 10.600 dolar para cezası ödeyecek.



Geçtiğimiz yıl Londra'da buna benzer bir dava kazanan Uber'in, mahkeme tarafından yasaları çiğnemediğine karar verilmişti.