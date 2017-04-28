İtalya: Terörle Mücadelede Rusya ile Diyalog Kesilmemeli

Kuzey Atlantik Anlaşması İttifakı (NATO) Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun terörle mücadeleye katkıda bulunmaya devam ettiğini ve IŞİD'e karşı koalisyona destek verdiğini belirtti. İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni de, terörle mücadelede Rusya ile diyaloğun kesilmemesi gerektiğini söyledi.



Jens Stoltenberg, İtalya'nın başkenti Roma'da Başbakan Paolo Gentiloni ile bir araya geldi.



İkili görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Stoltenberg, İtalya'nın ittifak için "olağanüstü değerde" bir ülke olduğunu söyleyerek, özellikle Libya'da yaptıklarından dolayı Başbakan'a teşekkür etti ve "NATO, Libya'da yaptıkları için İtalya'yı desteklemektedir. Libya'da siyasi bir çözüm için gerçekten çok yardım ediyorsunuz ve bundan dolayı hepimiz çok memnunuz" diye ekledi.



NATO'dan uzman bir heyetin, gelecek haftalarda Libyalı yetkililerle bir araya geleceğini belirten Stoltenberg, ittifakın, modern bir savunma bakanlığı, genelkurmay başkanlığı ve istihbarat teşkilatı kurularak, ülkeyi nasıl istikrara kavuşturacağını ele alacağını dile getirdi.



Öte yandan Genel Sekreter, NATO'nun terörle mücadeleye katkıda bulunmaya devam ettiğini ve IŞİD'e karşı koalisyona destek verdiğini de söyledi.



Gentiloni de, Rusya'dan gelebilecek tehditlere karşı ittifakın kararlı duruşunun, özellikle terörle mücadele gibi ortak ilgi alanları olabilecek konularda Rusya'yla diyalog olasılığının kesilmesi anlamına gelmeyeceğini ifade etti.



TRUMP'A CEVAP: İTALYA, ASKERİ HARCAMALARINI ÖNGÖRÜLEN SÜREDE ARTIRACAK



Bu arada İtalya'nın, 28 üyesi bulunan ittifaka en fazla katkı sağlayan 5'inci ülke olduğunu hatırlatan Paolo Gentiloni, "İtalya, ittifakta başı dik bir şekilde yer alıyor" diyerek, askerlerinin profesyonelliğine de dikkat çekti.



Ülkesinin, 2014'teki NATO zirvesinde alınan kararları yerine getirmekte olduğunu söyleyen Gentioni, bunun başında, askeri harcamalarda Gayri Safi Yurt İçi Hasılası'nın (GSYİH) yüzde 2'si hedefine ulaşmanın geldiğini belirtti.



NATO'nun resmi kurallarına göre üye devletler GSYİH'nin en az yüzde 2'sini savunmaya harcamak zorunda.



NATO'ya en çok katkı sağlayan ülke olan ABD'nin Başkanı Donald Trump, Washington'da 20 Nisan'da görüştüğü Gentiloni'ye, "İtalya ittifaka daha fazla katkı sağlamalı" dediğini ve Gentiloni'nin de bunu kabul ettiğini açıklamıştı.



Basın toplantısında buna atıfta bulunan Gentiloni, "Taahhütlerin yerine getirilmesi bir zorunluluktur. Askeri harcamalara ilişkin 2014'te başlayan süreç, 10 yıl içinde yavaş yavaş ilerleyecek, çünkü bütçe üzerindeki ekonomik etkilerini dikkate almalıyız" ifadesini kullanarak, askeri harcamaları öngörülen zaman diliminde artıracaklarına dikkat çekti.



Jens Stoltenberg de Gentiloni'ye destek vererek, askeri harcamalarını artırmakta olduğu için İtalya'ya teşekkür etti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Paolo Gentiloni, Jens Stoltenberg'i Başbakanlık binasının avlusunda karşılarken.



İkilinin basın toplantısından alıntılar. - Roma