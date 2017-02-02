İtalya Savunma Bakanı Pinotti'nin Irak Ziyareti

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, İtalya Savunma Bakanı Roberta Pinotti ve beraberindeki heyeti, Erbil kentindeki başbakanlık konutunda kabul ettiği belirtildi.



Barzani'nin ofisinden yapılan açıklamada, tarafların görüşme sırasında İtalya hükümetinin Peşmerge güçlerine desteği ve terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan bölgelerin yeniden inşasını ele aldıkları ifade edildi.



İtalya ve IKBY arasındaki dayanışmasının güçlü olduğunu belirten Barzani, Pinotti'ye terör saldırıları ve tehditlerinin başlamasıyla birlikte vermiş oldukları askeri ve insani yardımlarından dolayı İtalya'ya teşekkür ettiği kaydedildi.



Terörün ortadan kaldırılması için Peşmerge ve Irak ordusu arasında güçlü bir dayanışmasının olduğunu dile getiren Barzani, ancak siyasi ve diğer konularda herhangi bir ilerlemenin kaydedilmediğini, Erbil-Bağdat arasındaki sorunların diyalog ve görüşmelerle çözülmesinden yana olduklarını aktardı.



Açıklamada, İtalya Savunma Bakanı Pinotti, IKBY'ye üçüncü ziyaretini gerçekleştirmekten memnuniyet duyduğunu, terörle mücadele ettiklerinden dolayı da IKBY Hükümeti, halkı ve Peşmerge güçlerine teşekkür ettiğine yer verildi.



Pinotti, ülkesinin Peşmerge güçlerine verdiği askeri yardımların ve yaralıların tedavi edilmesine devam edeceğini kaydetti.



Irak'ta DEAŞ'a karşı uluslararası koalisyon güçleri bünyesinde bine yakın İtalyan askeri bulunuyor.



Söz konusu İtalyan güçlerinin bir kısmı IKBY'ye bağlı Peşmerge güçleri ile merkezi yönetime bağlı terörle mücadele ve polis güçlerine eğitim desteği sunarken, diğer bölümü ise çökme tehlikesi geçirdiği için bakımını üstlendiği Musul Barajı'nı koruyor.



Pinotti, dün başkent Bağdat'ta Irak Başbakanı Haydar el İbadi ile bir araya gelmişti.