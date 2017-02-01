İtalya Savunma Bakanı Pinotti Irak'ta

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, İtalya Savunma Bakanı Roberta Pinotti'yi başkent Bağdat'ta kabul etti.



İbadi'nin basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, görüşmede, güvenlik ve askeri alanlardaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve terör örgütü DEAŞ ile mücadele konusu ele alındı.



Pinotti, görüşmede, Irak'ı askeri alanda ve Irak güçlerini eğitim konusunda desteklemeye devam edeceklerini belirtti.



Irak'ın "gelecekte bölgedeki rolüne" işaret eden Pinotti, terör fikrinin yok edilmesi için Irak ile aynı görüşe sahip olduklarını ifade etti.



Irak'ta DEAŞ'a karşı uluslararası koalisyon güçleri bünyesinde bine yakın İtalyan askeri bulunuyor.



Söz konusu İtalyan güçlerinin bir kısmı IKBY'ye bağlı peşmerge güçleri ile merkezi yönetime bağlı terörle mücadele ve polis güçlerine eğitim desteği sunarken, diğer bölümü ise çökme tehlikesi geçirdiği için bakımını üstlendiği Musul Barajı'nı koruyor.



Pinotti'nin, IKBY'deki Kürt yetkililerle bir araya gelmesi ve Musul Barajı'nda bulunan güçleri ziyaret etmesi bekleniyor.