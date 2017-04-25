İtalya'nın Ulusal Bağımsızlık Günü'nün 72. Yıldönümü

İtalya'nın Milano kentinde Ulusal Bağımsızlık Günü'nün 72. yıldönümünü kutladı.



Milano'da binlerce kişi, Ulusal Bağımsızlık Günü'nün 72. yıldönümünü kutladı. Mussolini yandaşlarının da etkinliğe katılmak istemesi gerginliğe yol açtı. Gerginlik üzerine Mussolini yandaşlarının etkinliğe katılmasına izin verilmedi. Etkinlikler kapsamında şehitler anılırken, aşırı sağcı Casa Pound grubu üyeleri de izin alamamalarına rağmen aynı saatlerde faşist yönetimden hayatlarını kaybedenler için bir anma düzenleyince gerginlik yaşandı.



Milano'da Porta Venezia meydanında başlayıp Duomo Meydanı'nda sona eren yürüyüşte Musevi Tugayı işçi sendikası ise CGIL'ın himayesinde yürüdü. Yürüyüş daha sonra olaysız şekilde sona erdi. - ROMA