İtalya'nın Orta Kesiminde Peş Peşe Depremler





İtalya'nın orta kesiminde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü bir saat içerisinde 5.3, 5.4 ve 5.3 büyüklüğünde üç ayrı deprem yaşandığını açıkladı.



Depremler başkent Roma'nın 110 km doğusundaki L'Aquila kentinde yerin 10 km derinliğinde kaydedildi.



Deprem paniğe neden olurken başkent Roma'da tedbir amaçlı metro hatları kapatıldı.



İtalya Jeoloji Enstitüsü Başkanı Paolo Messina depremle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:



"Geçen yılki depremle ilişkili olan fay hattı ile bu fay hattı aynı değil. Farklı fay hatları ama birbirine çok yakın. Geçmişle karşılaştırdığımızda burada şaşırtıcı bir durum yok. Ama bu depremler hasara yol açıyor ve toplumda da paniğe neden oluyor. Çetin kış şartları bu paniği artırıyor. Fay hatları kritik bir öneme sahip. Bu gibi durumlarda öncelik her zaman insanları kurtarabilmek. Ama bu o kadar kolay değil çünkü uzak ve erişimi zor çok sayıda köy bulunuyor bu bölgede. Neredeyse 2 metre yüksekliğinde kar var bu köylerde. Bu yüzden helikopterle ulaşmaya çalışıyoruz. Ama bu zorluklara rağmen zor durumdaki insanların kurtarılacağını ve güvenli, sıcak bölgelere nakledileceklerinden eminim."



İtalya'da geçen yıl Ağustos ayında Accumoli'de 6.0 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, 300 kişi yaşamını yitirirken binlerce ev yerle bir olmuştu.



Auteur: euronews-tr



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