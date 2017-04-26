İtalya Nazi ve Faşisizmden Kurtuluşunu Kutlamada Olaylar Yaşandı

İtalya'nın Milano kentinde binlerce kişi bir araya gelerek, Ulusal Bağımsızlık Günü'nün 72. yıldönümünü kutladı.



İtalya'nın Milano kentinde, binlerce kişi bir araya gelerek, Ulusal Bağımsızlık Günü'nün 72. yıldönümünü kutladı. Binlerce kişi, İtalya'nın nazi ve faşisizm'den kurtuluşu için düzenlenen etkinliğe katılırken, diğer yanda da Mussolini yandaşlarının da etkinliğe katılmak istemesi gerginliğe yol açtı. Meydana gelen gerginlik üzerine, Mussolinin yandaşlarının etkinliğe katılmasına izin verilmedi. Ulusal Bağımsızlık Günü'nün anma etkinlikleri kapsamında şehitler anılırken, aşırı sağcı Casa Pound grubu üyeleri de izin alamamalarına rağmen aynı saatlerde faşist yönetimden hayatlarını kaybedenler için bir anma düzenleyince gerginlik yaşandı. Milano'da Porta Venezia meydanında başlayıp Duomo Meydanı'nda sona eren yürüyüşte Musevi Tugay'ı işçi sendikası ise CGIL'ın himayesinde yürüdü. Yürüyüş, daha sonra olaysız bir şekilde sona erdi.



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