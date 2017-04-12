İtalya MB'den 'Sorunlu Kredi' Değerlendirmesi
İtalya Merkez Bankası Başkan Visco, sorunlu kredilerinin çoğunun hemen satılması gerekmediğini söyledi.
İtalya Merkez Bankası Başkan Visco, sorunlu kredilerinin çoğunun hemen satılması gerekmediğini söyledi.
Kaynak: Dunya.com
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