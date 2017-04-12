Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
İtalya MB'den 'Sorunlu Kredi' Değerlendirmesi
Ara
BİST 90.905 %0,00
DOLAR 3,7339 %0,09
EURO 3,9535 %0,71
PARİTE 1,0585 %-0,05
ALTIN 150,41 %0,00
FAİZ 11,21 %-0,80
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

İtalya MB'den 'Sorunlu Kredi' Değerlendirmesi

İtalya Merkez Bankası Başkan Visco, sorunlu kredilerinin çoğunun hemen satılması gerekmediğini söyledi.

İtalya MB'den 'Sorunlu Kredi' Değerlendirmesi

İtalya Merkez Bankası Başkan Visco, sorunlu kredilerinin çoğunun hemen satılması gerekmediğini söyledi.

Kaynak: Dunya.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Merkez Bankası, İtalya, Kredi