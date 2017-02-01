İtalya Kupası'nda Lazio Yarı Finale Yükseldi

Futbolda, İtalya Kupası çeyrek final maçında Lazio, Inter'i deplasmanda 2-1 yenerek, yarı finale yükseldi.



Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan maçı, hakem Marco Guida yönetti.



Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf konuk Lazio oldu ve mavi-beyazlı takım, 20. dakikada Felipe Anderson ile 1-0 öne geçti. Bu gol ilk yarının da skoru oldu.



İkinci yarının 53. dakikasında Interli Miranda'nın, ceza sahası içinde rakibi Ciro Immobile'ye yaptığı hareketi, hakem Guida, penaltı olarak değerlendirdi. Guida, Miranda'ya da doğrudan kırmızı kartını gösterdi ve Inter 10 kişi kaldı. Lazio'da penaltı atışı için topun başına geçen Lucas Biglia, 56. dakikada farkı 2'ye çıkardı: 2-0.



76. dakikada ise Lazio'da Stefan Radu rakibine yaptığı faul sebebiyle hakem Guida'dan ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek, takımını 10 kişi bıraktı.



Lazio'nun da 10 kişi kalmasıyla maçta baskısını arttıran Inter, aradığı golü 84. dakikada Hırvat Marcelo Brazovic'in kafasıyla buldu: 2-1.



Ev sahibi takım, maçın son anlarında kalecisi Samir Handanovic ile de Lazio kalesinde gol aramasına rağmen beraberlik golünü bulamadı. Maçın son düdüğüyle Inter'i deplasmanda 2-1 yenmeyi başaran Lazio, adını kupada son 4 takım arasına yazdırdı.



Kupada daha önce Juventus ve Napoli yarı finale yükselen takımlar olmuştu. Çeyrek finalin son maçında yarın akşam Roma, Cesena'yı konuk edecek. Lazio'nun rakibi bu maçın kazananı olacak.