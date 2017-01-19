Italya Dışişleri Bakanı Alfano, Tunuslu Mevkidaşı Cihinavi Ile Görüştü

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İtalya Dışişleri Bakanı Angelino Alfano'nun Tunus Dışişleri Bakanı Hamis el-Cihinavi ile bir araya gelmesi

Tunus Dışişleri Bakanı Hamis el-Cihinavi'nin basın açıklaması

İtalya Dışişleri Bakanı Angelino Alfano'nun basın açıklaması İtalya Dışişleri Bakanı Angelino Alfano, Tunus Dışişleri Bakanı Hamis el-Cihinavi ile görüştü.



Tunus Dışişleri Bakanı'nın davetlisi olarak ülkeye çalışma ziyareti gerçekleştiren Alfano, mevkidaşı Cihinavi ile başkent Tunus'ta bir araya geldi.



İkili görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Cihinavi, konuk Bakanla birçok konuyu derinlemesine ele aldıklarını söyledi.



Devrim sonrasında demokratik süreç ve kalkınma konusunda İtalya'nın Tunus'a büyük desteği olduğunu hatırlatan Cihinavi, işbirliğinden dolayı İtalya'ya teşekkür etti.



İtalya Dışişleri Bakanı Alfano da ülkesinin, Tunus'un 2016-2020 kalkınma projesini destekleme konusunda elinden gelen desteği vermeye hazır olduğunu söyledi.