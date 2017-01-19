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İtalya Dışişleri Bakanı Angelino Alfano'nun Tunus Dışişleri Bakanı Hamis el-Cihinavi ile bir araya gelmesi
Tunus Dışişleri Bakanı Hamis el-Cihinavi'nin basın açıklaması
İtalya Dışişleri Bakanı Angelino Alfano'nun basın açıklaması İtalya Dışişleri Bakanı Angelino Alfano, Tunus Dışişleri Bakanı Hamis el-Cihinavi ile görüştü.
Tunus Dışişleri Bakanı'nın davetlisi olarak ülkeye çalışma ziyareti gerçekleştiren Alfano, mevkidaşı Cihinavi ile başkent Tunus'ta bir araya geldi.
İkili görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Cihinavi, konuk Bakanla birçok konuyu derinlemesine ele aldıklarını söyledi.
Devrim sonrasında demokratik süreç ve kalkınma konusunda İtalya'nın Tunus'a büyük desteği olduğunu hatırlatan Cihinavi, işbirliğinden dolayı İtalya'ya teşekkür etti.
İtalya Dışişleri Bakanı Alfano da ülkesinin, Tunus'un 2016-2020 kalkınma projesini destekleme konusunda elinden gelen desteği vermeye hazır olduğunu söyledi.
Italya Dışişleri Bakanı Alfano, Tunuslu Mevkidaşı Cihinavi Ile Görüştü
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: İtalya Dışişleri Bakanı Angelino Alfano'nun Tunus Dışişleri Bakanı Hamis el-Cihinavi ile bir araya gelmesi Tunus Dışişleri Bakanı Hamis el-Cihinavi'nin basın açıklaması İtalya Dışişleri Bakanı Angelino Alfano'nun basın açıklaması İtalya Dışişleri Bakanı Angelino Alfano,...
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