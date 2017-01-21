İtalya: 'Deprem Öldürmüyor Fakat İnsan Hatası Öldürüyor'





İtalya'da dün meydana gelen dört depremin ardından çığ altında kalan otele ilk yardım ekipleri olaydan ancak 11 saat sonra ulaşabildi.



İlk yardım ekipleri Hotel Rigopiano'ya ulaşmak için gece yarısı yola koyuldu. Acil durum birlikleri, sabah 4 sularında 8 kilometre kayarak, şiddetli fırtına ve çığ tehdidi altında afet yerine ulaştı.



Kar, ahşap, taş ve enkaz altında kalan otele ulaştıklarında sessizlik hakimdi.



Sivil savunma ekiplerine göre çarşamba günü otelde 4'ü çocuk olmak üzere 24 müşteri ve 8 otel görevlisi bulunuyordu. Kar temizleme aracının gelmesini beklediler. Fakat o da gecikmişti…



Çığın şiddeti 3 katlık otelin 10 metre kaymasına neden oldu. Abruzzes bölgesinde 50 yıldan bu yana bu denli kar yağmamıştı.



Bölgedeki kar kalınlığı 5 metreye kadar ulaşmıştı.



Abruzzo bölgesinde yer alan Rigopiano Oteli, Gran Sasso tepesinde bulunuyor. Aynı gün bölgede büyüklükleri 5.2 ve 5.7 arasında değişen 4 deprem meydana geldi.



Uzmanlar bölgenin çığ riski taşıyan bir bölge olmadığını, çığın depremle bağlantılı olabileceğini bildiriyor.



Geçen yıl meydana gelen depremlerde yaşamanı yitiren 292 kişiden 231'i Amatrice'de öldü. Piskopos Domenico Pompili, depremzedeler için düzenlenen cenaze töreninde neden birçok binanın çöktüğünü sorgulayarak şöyle konuşmuştu:



"Deprem öldürmüyor fakat insan hatası öldürüyor"



Auteur: euronews-tr



Tags: hatası insan İtalya: öldürmüyor Doğal felaket İtalya öldürüyor fakat Çığ düşmesi Deprem Gepost: 20 januari 2017