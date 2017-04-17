İtalya'dan Referandum Açıklaması: Tansiyonun Düşürülmesini Diliyoruz

İtalya Dışişleri Bakanı Angelino Alfano, Türkiye'de pazar günü yapılan ve sonucu resmi olmayan referandum a ilişkin bir açıklama yaptı.



Angelino Alfano yazılı açıklamasında, referandum un sonucunu dikkate aldıklarını belirtirken, buna ilişkin uluslarası gözlemciler AGİT/ODIHR'in raporunu beklediklerinin altını çizdi.



Bakan Alfano, referandum un ardından Türkiye'deki tansiyonun düşürülmesini ve reform sürecine muhalefetin de katılımının sağlanmasını dilediklerini de sözlerine ekledi. - Roma