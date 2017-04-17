İtalya'dan Referandum Açıklaması: Tansiyonun Düşürülmesini Diliyoruz
İtalya Dışişleri Bakanı Angelino Alfano, Türkiye'de pazar günü yapılan ve sonucu resmi olmayan referanduma ilişkin bir açıklama yaptı.
İtalya Dışişleri Bakanı Angelino Alfano, Türkiye'de pazar günü yapılan ve sonucu resmi olmayan referandum a ilişkin bir açıklama yaptı.
Angelino Alfano yazılı açıklamasında, referandum un sonucunu dikkate aldıklarını belirtirken, buna ilişkin uluslarası gözlemciler AGİT/ODIHR'in raporunu beklediklerinin altını çizdi.
Bakan Alfano, referandum un ardından Türkiye'deki tansiyonun düşürülmesini ve reform sürecine muhalefetin de katılımının sağlanmasını dilediklerini de sözlerine ekledi. - Roma