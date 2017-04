İtalya'dan Libya Sahil Güvenliğine Yardım

ROMA (AA) – İtalya, Libya ile daha önce imzaladığı memorandum çerçevesinde taahhüt ettiği 10 sahil güvenlik devriye botundan 2'sini bugün Libyalılara teslim etti.



Gaeta kentindeki Mali Polis Denizcilik Okulu'nda yapılan devir-teslim törenine, İtalya İçişleri Bakanı Marco Minniti ile Libya'nın Roma Büyükelçisi Ahmed Safar katıldı. Törenle, İtalya ile Libya arasında varılan anlaşmada yer alan Libya Sahil Güvenlik ekiplerinin insan kaçakçılığıyla mücadele kapsamında takviye edilmesi için teslimatı öngörülen 10 kurtarma ve devriye botundan 2'sinin devir teslimi bugün gerçekleşti. Botların tesliminin yanı sıra içinde görev alacak gerekli eğitimleri tamamlayan Libyalı personelin de diploma törenleri yapıldı.



Törende açıklama yapan İçişleri Bakanı Minniti, İtalya'nın haziran ayına kadar taahhüt ettiği üzere toplamda 10 devriye botunu vereceğini belirterek, "Bugün devredilen iki bota ek olarak daha sonra 2 bot daha hazır olacak. Haziran ayında bu sayı 10'u bulacak. Libya sahil güvenlik güçleri, Kuzey Afrika'daki insan kaçakçılığı trafiğini kontrol edecek en önemli yapılardan biri" diye konuştu.



Minniti, bugünkü devir-teslimin terörle mücadelede Akdeniz'in kontrolü bakımından da hayati önem taşıdığını belirtti.



Libyalı büyükelçi Safar da insan kaçakçılığını önleme hususunda İtalya ve Libya'nın aynı vizyona sahip olduğunu dile getirirken, "Libya, Akdeniz'in bekçisi değil, uluslararası bir işbirliğinin parçasıdır" dedi.



Devir-teslimi gerçekleşen iki botun, gelecek hafta Libya açıklarında görevlerine başlayacağı ifade edildi.



İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni, Libya Ulusal Mutabakat Başbakanı Fayiz es-Serrac ile geçen şubat ayı başında Akdeniz'in orta kesiminde artan hızla devam eden yasa dışı düzensiz göç ve insan kaçakçılığını önlemeye yönelik bir memorandum imzalamıştı. AB de bu anlaşmayı destekleyeceğini açıklamıştı.



İtalya, bu memorandum ve bugün devriye botu devir teslimi gibi adımlarla Akdeniz'in İtalya ile Libya arasında kalan Sicilya Kanalı bölümünden son yıllarda artan hızda devam eden düzensiz göçü azaltmayı hedefliyor. Buna karşılık, insan hakları örgütleri ise Ortadoğu ve Afrika'daki savaş, kıtlık ve kuraklık ve siyasi baskılardan kaçan göçmenlerin Libya'da tutulması durumunda, burada daha öncede tespit edildiği üzere cinsel istismara, işkenceye maruz kalabileceği riski olduğuna dikkati çekiyor.