İtalya'daki Otobüs Kazası

Macaristan'da, İtalya'daki otobüs kazasında hayatını kaybeden öğrenciler için bir günlük ulusal yas ilan edildiği bildirildi.



Macaristan Başbakanlık Basın Sözcüsü Bertalan Havasi tarafından Macar Haber Ajansına (MTI) yapılan açıklamada, İtalya'daki otobüs kazasında ölen öğrenciler için hükümetin 23 Ocak'ı ulusal yas ilan ettiğini belirtti.



Macaristan Ulusal Meclisi önü ve resmi binalardaki Macar ve Avrupa Birliği bayraklarının yarıya indirileceğini kaydeden Havasi, Meclis önündeki törene Cumhurbaşkanı Janos Ader ve Başbakan Viktor Orban'ın katılacağını ifade etti.



Fransa'daki okul gezisinden Budapeşte'ye dönen, çoğunluğu 14 ila 18 yaşındaki Macar gençleri taşıyan otobüs, dün gece İtalya'nın kuzeyindeki A4 karayolunun Verona çıkışında köprü sütununa çarpmıştı. Alev alan otobüs içinde sıkışan 16 kişi yanarak yaşamını yitirmişti.