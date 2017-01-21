İtalya'daki Otobüs Kazası

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, İtalya'nın kuzeyinde okul gezisinden dönen Macar gençleri taşıyan otobüs kazası nedeniyle Macar mevkidaşı Janos Ader'e taziye mesajı gönderdi.



İtalya Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Mattarella'nın Macar mevkidaşına gönderdiği taziye mesajında, "Verona yakınlarında, çok sayıda Macar gencin yaşamını yitirdiği, birçoğunun yaralandığı trajik trafik kazasını derin üzüntüyle öğrendim. Bu acılı dönemde yaralılara gerekli yardım hususunda azami çaba gösterileceğini temin ederek, size, kurbanların yakınlarına, dost Macar halkına, şahsım ve İtalyan halkı adına içten başsağlığı, yaralılara acil şifa dileğinde bulunuyorum." ifadesini kullandı.



İtalya Dışişleri Bakanı Angelino Alfano da A4 karayolundaki korkunç kazayı derin üzüntüyle öğrendiğini belirterek, İtalyan hükümetinin Macar halkı ve yetkilileriyle dayanışma içinde olduğunu dile getirdi.



Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, ülkesinde düzenlediği basın toplantısında, kazada biri komada 12 kişinin ağır, 13 kişinin hafif yaralandığını, 12 yolcunun kazadan yara almadan kurtulduğunu açıkladı.



Macaristan'ın Milano Başkonsolosu Judit Timaffy de kazayla ilgili olarak, "Otobüsün arka koltuklarında oturan yolcular kazanın ardından kırılan camlardan panik halinde dışarı çıkıyor. Bir öğretmenin, otobüsteki birçok kişiyi kurtardığını öğrendik. Kendisi sırtındaki ağır yanıklar nedeniyle tedavi altında." açıklamasını yaptı.



Kazanın nedeni araştırılıyor



İtalyan yetkililer, kazanın, tekerleklerde ya da mekanik aksamda yaşanan bir sorundan kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruyor.



Soruşturma çerçevesinde görgü tanıklarının ifadesine başvurulduğu, yakındaki kamera görüntülerinin incelendiği belirtildi.



Kazada hayatını kaybeden 16 kişinin yanan cesetlerinin tanınmaz hale geldiği, bu nedenle kimlik tespit çalışmalarının zaman alacağı kaydedildi.



Fransa'daki okul gezisinden Budapeşte'ye dönen, çoğunluğu 14 ila 18 yaşındaki Macar gençleri taşıyan otobüs, dün gece İtalya'nın kuzeyindeki A4 karayolunun Verona çıkışında köprü sütununa çarpmıştı.



Çarpmanın etkisiyle otobüs alev almış, içeride sıkışan 16 kişi yanarak yaşamını yitirmişti.