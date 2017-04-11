G7'den Sonra ABD'den Rest: Rusya Seçim Yapmak Zorunda

Suriye konusunun ele alındığı G7 zirvesinin ardından Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault, "Esad'ın Suriye geleceğinde olmayacağı konusunda hemfikiriz' açıklaması yaptı. ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, "Rusya biz ve müttefiklerle mi ya da Esad, İran ve Hizbullah'la mı birlikte olacağını seçmek zorunda" dedi.

Dünyanın sanayileşmiş en büyük 7 ülkesi ve AB'yi bir araya getiren dışişleri bakanları düzeyindeki G7 toplantısı, İtalya'da sona erdi. Toplantı kapsamında, aralarında Türkiye'nin de olduğu ülkelerle Suriye oturumu gerçekleşti.

ABD'DEN RUSYA'YA: SEÇMEK ZORUNDA

Toplantının ardından ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, "Rusya biz ve müttefiklerle mi ya da Esad, İran ve Hizbullah'la mı birlikte olacağını seçmek zorunda" dedi. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, geçen hafta yapılan kimyasal saldırı gibi olayların Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın meşruluğunu ortadan kaldırdığını ve bu nedenle Rusya'nın Esad'a destek vermekten vazgeçeceğini umduklarını söyledi. Moskova'ya hareket etmeden önce konuşan Tillerson, "Bizim için Esad ailesinin hükümranlığının sona ermekte olduğu açık. Rusya hükümetinin Beşar Esad gibi güvenilmez bir ortakla ittifak kurduklarını anlayacağını umuyoruz" dedi. Tillerson ayrıca Rusya'nın Suriye'de kimyasal silahsızlanmanın garantörü olmayı başaramadığını belirterek, ABD'nin Suriye ve Irak'ta önceliğinin DEAŞ'ın yenilgiye uğratılması olmaya devam ettiğini söyledi. Tillerson, Esad'ın elindeki kimyasal silah yığınağının DEAŞ'ın ya da başka grupların eline geçmesine ABD'nin izin vermeyeceğini belirtti.

'ESAD'IN GELECEĞİ OLMAYACAĞI KONUSUNDA HEM FİKİRİZ'

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault Esad'ın geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Ayrault, "G7 ülkeleri Esad'ın Suriye'nin geleceğinde olmayacağı konusunda ve Suriye ile Rusya'ya yaptırım uygulanacağı konusunda hemfikiriz" dedi. İngiltere'nin Rusya için yeni yaptırımlar getirilmesi önerisi kabul görmedi. Toplantıya ev sahipliği yapan İtalya Dışişleri Bakanı Angelino Alfano, "Suriye konusunda Rusya köşeye itilmemeli" dedi.