İtalya'daki Depremler

ROMA (AA) – İtalya'nın orta kesiminde sabah saatlerinde meydana gelen üç ayrı depremde can kaybı yaşanmazken, bazı binalarda hasar oluştu.



Başkent Roma'nın yaklaşık 110 kilometre doğusunda yaşanan 3 ayrı depremde ilk belirlemelere göre, ölen ya da yaralanan olmazken, geçen yıl da deprem felaketiyle sarsılan Amatrice kasabasında zarar gören bir kilisenin çan kulesinin yıkıldığı belirtildi. Deprem bölgesi olan orta kesimde daha önceden boşaltılan bazı yapılarda yıkıntılar oluştuğu kaydedildi.



Depremlerin ardından bir açıklama yapan Sivil Savunma Genel Müdürü Fabrizio Curcio, bölgede acil durum uygulamalarını devreye soktuklarını, depremin etkilediği yerleşim yerlerinden raporları beklediklerini söyledi.



Bugün Berlin'de Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşecek olan Başbakan Paolo Gentiloni'nin, Savunma Bakanı Roberto Pinotti'ye ordunun deprem bölgesinde daha fazla rol alması ve depremzedelere yardımcı olması talimatı verdiği ifade edildi.



Bu arada, resmi ziyaret için Yunanistan'da bulunan İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın peş peşe meydana gelen depremler nedeniyle Roma'daki yetkililerle temas halinde olduğu bildirildi.



Ülkede sabah yerel saatle 10.25'te 5,1, 11.15'te 5,4 ve 11.25'te de 5,3 büyüklüğünde 3 deprem kaydedilmişti. Depremler, başkent Roma'da da hissedilirken, paniğe yol açmıştı.



İtalya'nın orta kesiminde geçen yıl 24 Ağustos'ta başkent Roma'ya yaklaşık 150 kilometre mesafedeki Accumoli'de 6 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, 300 kişi yaşamını yitirmişti. Yine aynı bölge, 30 Ekim'de 6,6 büyüklüğünde bir depremle sallanmış fakat deprem öncesinde yaşanan sarsıntıların ardından bölge sakinlerinin kapalı yerlerden çıkması nedeniyle can kaybı yaşanmamış, sadece tarihi binalar hasar görmüştü.