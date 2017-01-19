İtalya'daki Deprem ve Çığ Felaketi

İtalya'da Ulusal Dağ ve Maden Arama Kurtarma Birimi (CNSAS) Sözcüsü Walter Milan, ülkenin orta kesiminde dün meydana gelen depremlerin ardından çığın düştüğü bölgede kaybolan 30 kişiyi arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.



Pescara kentinin batısındaki Rigopiano mevkisinde bulunan Hotel Rigopiano Gran Sasso Resort'a dün akşam saatlerinde sismik hareketlerin tetiklemesiyle düşen çığın ardından bölgede arama-kurtarma çalışmalarına katılan CNSAS Sözcüsü Milan, çalışmalarla ilgili AA muhabirine bilgi verdi.



Bölgede arama-kurtarma çalışmalarını itfaiye ekipleriyle yaklaşık 50 kişilik bir grubun yürüttüğünü aktaran Milan, ölü ya da yaralı sayısına ilişkin "Şu an itibarıyla ölü ya da yaralı sayısına ilişkin bir sayı veremiyoruz. Çalışmalarımız sürüyor. Ancak şundan eminiz ki, çığ altında kalanlar var." dedi.



Kar ve enkaz altında kalanların halen yaşıyor olma ihtimaline karşı kurtarma çalışmalarını hassasiyetle yürüttüklerini belirten Milan, "Arama-kurtarma çalışmalarında araç ya da makine kullanamıyoruz. Çünkü bunun kar altındaki insanlara zarar verme olasılığı var. Dolayısıyla elle kazarak ilerliyoruz." diye konuştu.



Sivil Savunma Genel Müdürü Fabrizio Curcio da sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, 20'si otel müşterisi, 10'u otel çalışanı olmak üzere toplam 30 kişinin kaybolduğunu bildirmişti.



Öte yandan, Başbakan Paolo Gentiloni deprem ve onun tetiklediği çığ felaketine ilişkin gelişmeleri takip etmek üzere deprem bölgesinde kriz masasının oluşturulduğu Rieti kentine gitti. Gentiloni'nin, burada yetkililerle bir toplantı yapacağı ifade edildi.