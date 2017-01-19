İtalya'daki Deprem ve Çığ Felaketi

Dışişleri Bakanlığı, İtalya'nın orta kesiminde dün meydana gelen depremler ile ardından bölgede yaşanan çığ felaketi dolayısıyla İtalyan halkına taziyelerini ileterek, "Türkiye, bu zor zamanında İtalya'nın yanındadır ve ihtiyaç hasıl olduğu takdirde her türlü yardıma hazırdır." ifadelerini kullandı.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İtalya'da meydana gelen deprem ve çığ felaketinin derin bir teessürle öğrenildiği belirtilerek dost ve müttefik İtalyan halkının acılarının paylaşıldığı kaydedildi.



Türkiye'nin İtalyan halkıyla dayanışma içinde olduğunun altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Türkiye, bu zor zamanında İtalya'nın yanındadır ve ihtiyaç hasıl olduğu takdirde her türlü yardıma hazırdır. Hayatlarını kaybedenlerin kederli yakınlarına ve tüm İtalya halkına en içten taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz."