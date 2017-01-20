İtalya'daki Çığ Felaketinin Ardından Mucize Yaşandı

İtalya'da önceki gün üzerine çığ düşen dağ otelinden mucize niteliğinde bir haber geldi. İtalyan yetkililerin açıklamalarına göre, çığ altında kaldığı tahmin edilen 30 kişiden en az altısının hayatta olduğu anlaşıldı.

"HAYATTALAR VE ONLARLA KONUŞUYORUZ"

Reuters'a telefonla bilgi veren itfaiye sözcüsü Luca Cari, "Hayattalar ve onlarla konuşuyoruz" dedi. Yaklaşık 40 saattir enkaz altında olan bu kişilerin kurtarıldıktan sonra tahliye edilebilmeleri için bölgeye helikopter çağrıldı.



UMUTLAR AZALIYORDU

Pescara kentinin batısındaki Rigopiano mevkisinde bulunan ve depremlerin etkisiyle oluşan çığın altında kalan Hotel Rigopiano Gran Sasso Resort'takilere dair umutlar giderek azalıyordu.



ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI GÜÇLÜKLE YÜRÜTÜLÜYOR

İtalyan basınına yansıyan haberlerde, arama kurtarma konusunda uzman köpeklerin gösterdikleri yeri elleriyle kazarak ilerlediği ancak hava koşullarının gece daha sertleşmesi nedeniyle, çalışmaların oldukça güç ilerlediği ifade edilmişti.

Bölgedeki koşullar nedeniyle ekiplerin, zaman zaman yeni kırılma ve çökme gibi tehlikeler de atlattığı bildirilmişti. Ekiplerin, kar kalınlığını da göz önünde bulundurarak çalışmalarda makineler kullanmaya başlayacağı belirtilmişti.



Olayın yaşandığı saatlerde Pescara kentinde bulunan otelin sahibi Bruno Di Tommaso,"Ben otelin yolunu açacak kar küreme aracını sağlamak için Pescara'ya gitmiştim. Saat 17.00 civarı olay gerçekleşmiş" diye konuştu. Tommaso, olay sırasında 11'i çalışan 24'ü konuk olmak üzere, otelde 35 kişi olduğu bilgisini verdi.

EN AZ İKİ KİŞİNİN CESEDİNE ULAŞILDI

İtalyan itfaiyesinin son açıkladığı bilgiye göre, çığ altından şu ana kadar sadece iki kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı ifade edilirken, İtalyan basınının resmi olmayan bazı kaynaklarında ise bu sayı dört olarak veriliyor. Kayıp sayısının 20'nin üzerinde olduğu belirtiliyor.



Bu arada, Rainews24'ün haberine göre, ünlü ABD'li aktör George Clooney'in bugün çığ altında olan otelde 2009 yılında kaldığı vurgulandı. ABD'li aktörün Eylül 2010'da gösterime giren Anton Corbijn'in yönettiği "The American" filminin çekimleri için 2009 sonbaharında bu bölgeye geldiği ve bu otelde kaldığı ifade edildi. Aynı yıl nisan ayında bölgede yaşanan L'Aquila depremine rağmen Oscarlı aktörün, bölge insanına destek olmak için buraya gelerek, bir süre burada kaldığı kaydedildi.



AVRUPA'DA BUGÜNE KADARKİ ÇIĞ FELAKETLERİ

1998 - Fransa : 11 ölü (Fransız alpleri, Orres kayak alanı)

1999 - Avusturya: 38 ölü (31 ölü Galtuer kayak alanı + 7 Valzur

köyü) Fransa: 12 ölü (Chamonix)

2000 - Avusturya: 12 ölü (Kitzsteinhorn)

2002 - Rusya: 127 ölü (Nizhny Karmadon)

2012 - Fransa: 9 ölü (Mont Maudit)

2015 - Fransa: 13 ölü (6 ölü Queyras + 7 ölü Dome de Neige des Écrins)

2016 - Fransa: 6 ölü (Cerces) ve İtalya: 6 ölü (Monte Nevoso)