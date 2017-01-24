İtalya'daki Çığ Felaketinde Ölü Sayısı Yükseliyor





İtalya'nın orta kesimlerinde geçtiğimiz çarşamba günü meydana gelen çığ felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 14'e yükseldi.



Gece boyunca 3 kişinin cansız bedenine karlar altından çıkartılırken, ağır kış şartlarına rağmen süren çalışmalarda halen kayıp 17 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor.



Tonlarca karın altında kalan Rigopiano Oteli'nin enkazından şimdiye kadar 4'ü çocuk 11 kişi canlı olarak çıkartıldı.



Ekipler açısından saate karşı bir yarış sürerken, yetkili makamlar acil durumlara müdahale yönetmeliğini gözden geçireceklerini açıkladı. Yerel mahkeme de konuyla ilgili soruşturma başlattı.



İtalyan medyasında çıkan haberlere göre, otel yöneticisi trajediden hemen önce meydana gelen depremlerden dolayı yetkililere yolların temizlenmesi için e-posta gönderdiği ancak sorumlulardan herhangi bir dönüş olmadığı iddia edildi.



Kurtarma çalışmalarından sevindirici haber



Arama-kurtarma çalışmalarının 5. gününde bir de sevindirici gelişme yaşandı. Ekipler, enkazdan daha önce çıkarılan otelin köpeği Nuvola ile Lupo'nun sağ kalmayı başaran 3 yavrusuna ulaştı. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen 3 yavrunun sağ çıkarılması, arama- kurtarma ekipleri için moral oldu.



Auteur: euronews-tr



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