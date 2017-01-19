İtalya'daki Çığ Felaketi

İtalya'nın orta kesiminde dün meydana gelen depremlerin ardından bölgede yaşanan çığ felaketinden etkilenen otelin enkazından şu ana kadar 3 kişinin cesedi çıkarıldı.



Pescara kentinin batısındaki Rigopiano mevkisinde bulunan Hotel Rigopiano Gran Sasso Resort'a dün akşam saatlerinde sismik hareketlerin tetiklemesiyle düşen çığın ardından, bölgede arama-kurtarma operasyonları zor koşullara rağmen devam ediyor.



Çığın etkisiyle otelin, bulunduğu yerden 10 ila 15 metre kadar ileriye sürüklendiği belirlenirken, arama-kurtarma ekiplerinin, güçlükle ulaştığı bölgede, 4 metrelik kar tabakası arasında çalışmalarını zamana karşı elle yürüttükleri öğrenildi.



İtalyan haber ajansı ANSA'nın güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, şu ana kadar enkaz altından 3 kişinin cesedi çıkarıldı. Kurtarma ekipleri, bölgeye ilk ulaştığında da 2 görgü tanığını kurtarmıştı.



Yetkililerin, ölü sayısının artmasından endişe ettiği belirtildi.



Bu arada, Pescara Cumhuriyet Savcılığının da kasıtsız adam öldürme suçlamasıyla olayla ilgili soruşturma açtığı bildirildi.



"Dağın otelin üstüne düştüğünü gördüm"



Olaydan şans eseri kurtulan ve otelin içinde eşi ile iki çocuğunun bulunduğunu ifade eden 38 yaşındaki Giampiero Parete, o anları şöyle anlattı:



"Eşimin baş ağrısı vardı ve ağrı kesiciye ihtiyacı vardı. Ona ilaç almak üzere aracıma gittim. Tam otele doğru dönerken, dağdan kırılma seslerini duydum ve adeta dağın otelin üzerine düştüğünü gördüm. Karlar, kısmen beni de kapladı ama otel tamamen karlar altında kalmıştı. Otelin içine girmeye çalıştım ama karların içine düşme tehlikesi olunca bir dal yardımıyla arabama döndüm. Bu sırada otel sorumlusu ile birbirimizi bulduk ve birlikte alarm verdik. Otelin içinden herhangi bir ses ya da hareketlilik işitmedim."



Bu arada, Giampiero Parete'nin mesaj atarak ulaştığı işvereni Quentin Marcella da yaptığı açıklamada, Giampiero ve diğer tüm misafirlerin dün bölgede art arda meydana gelen depremlerin ardından bölgeden ayrılmak istediğini belirterek, şu görüşleri savundu:



"Giampiero ve diğer bütün konuklar, ödemelerini yapıyorlar ve valizleri hazır biçimde kendilerini oradan çıkaracak kar küreme makinesini bekliyorlar. Hareket saatleri 3 iken, akşam 7'ye alınıyor. Bu sırada olay meydana geliyor." dedi.



Otelde kalan bir çiftin de olayın ardından acil yardım hattına, "Yardım edin, yardım edin. Soğuktan ölüyoruz." şeklinde mesaj attığı ortaya çıktı.



İtalyan basınına yansıyan son haberlerde, otel içinde 35 kişi olabileceği bildirildi.