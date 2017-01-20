İtalya'daki Çığ Faciasında 6 Kişiye Sağ Ulaşıldı





İtalya'nın orta kesiminde yaşanan çığ felaketinin ardından ekipler 6 kişinin canlı olarak enkaz altında bulunduğunu tespit etti. Arama-kurtarma ekipleri enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.



Abruzzo bölgesinde depremlerin etkisiyle oluşan çığın altından şu ana kadar 2 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı belirtilirken, İtalyan basını ise bu sayıyı 4 olarak verdi. 1200 metre yükseklikteki Rigopiano adlı lüks otelde bulunan misafir ve personelden oluşan yaklaşık 30 kişiden haber alınamıyor.



Otelin içinden çekilen görüntüler yaşanan felaketin boyutunu gözler önüne seriyor. İtalyan yetkililer çığ sırasında otelde 4'ü çocuk olmak üzere 30'dan fazla kişinin bulunduğunu ifade etti.



Hava koşulları nedeniyle arama-kurtarma çalışmaları oldukça güç ilerliyor. Ekipler çalışmalarda makineler kullanmaya başladı.



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