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İtalya'da Uber'e Getirilen Yasak Kalktı
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İtalya'da Uber'e Getirilen Yasak Kalktı

Ülkede internet üzerinden akıllı telefon uygulamasıyla alternatif taksi hizmeti sunan "Uber"e mahkeme kararıyla getirilen yasak kararı, bir başka mahkeme kararıyla durduruldu.

İtalya'da Uber'e Getirilen Yasak Kalktı

Ülkede internet üzerinden akıllı telefon uygulamasıyla alternatif taksi hizmeti sunan "Uber"e mahkeme kararıyla getirilen yasak kararı, bir başka mahkeme kararıyla durduruldu.

Kaynak: Dunya.com

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