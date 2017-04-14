İtalya'da Uber'e Getirilen Yasak Kalktı
Ülkede internet üzerinden akıllı telefon uygulamasıyla alternatif taksi hizmeti sunan "Uber"e mahkeme kararıyla getirilen yasak kararı, bir başka mahkeme kararıyla durduruldu.
Ülkede internet üzerinden akıllı telefon uygulamasıyla alternatif taksi hizmeti sunan "Uber"e mahkeme kararıyla getirilen yasak kararı, bir başka mahkeme kararıyla durduruldu.
Kaynak: Dunya.com
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