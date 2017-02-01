İtalya'da Tren Kazasının Faturası Patronlara Kesildi





İtalya'da 2009'da meydana gelen ve 32 kişinin ölümüne neden olan tren kazasıyla ilgili görülen davada işadamı Mauro Moretti yedi yıl hapis cezasına çarptırıldı.



Moretti, 2009'da İtalyan Demiryolları'nın (FS) başında bulunuyordu.



Aynı davada yargılanan İtalyan Demiryolu Ağı'nın (RFI) eski patronu Michele Mario Elia ise 7 yıl, 6 ay hapis cezası aldı.



İtalyan savunma sanayisinin önemli şirketlerinden Leonardo'nun patronu Moretti ile Michele Mario Elia'nın kararı temyize götürmesi bekleniyor.



Karar duruşmasına, olaydan yaralı olarak kurtulanlar, hayatını kaybeden kurbanların fotoğrafları eşliğinde katıldı.



Kazada yaralan "Hayal ettiğim dünya" adlı komitenin başkanı Marco Piagentini güvenlik açığının henüz giderilemediği görüşünde:



"2009'da böyle bir şeyin olacağına ihtimal veremezsiniz, tıpkı bugün olduğu gibi. Çünkü güvenlik standartları değişmedi. Evinizde bile canınız tehlike altında olabiliyor. Hayatını kaybeden insanların tamamı o akşam evlerindeydi. Hiçbiri platformda tren beklemiyordu. Herkes evindeydi."



29 Haziran 2009'da, İtalya'nın Toskana bölgesinde bir yük treninin raydan çıkması sonucu LPG yüklü vagonlarda patlama meydana gelmişti.



Patlamanın etkisiyle tren yolunun çevresinde bulunan evlerde ağır hasar oluşurken, LPG vagonlarının neden olduğu yangın güçlükle söndürülmüştü.



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Tags: faturası tren Adalet İtalya kesildi kazasının İtalyada patronlara Gepost: 31 januari 2017