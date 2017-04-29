İtalya'da Taraftarlar, Maçı Anlatan Spikere Saldırdı

İtalya Serie A'da dün oynanan ve 2-2 berabere biten Atalanta-Juventus maçında basına saldırı yaşandı. 89. dakikada gelen golün ardından kendini kaybeden taraftarlar spikeri hedef aldı.

MAÇI ANLATAN SPİKERE SALDIRDILAR

AMK'ın haberine göre Juventus'un resmi televizyon kanalı JTV'de çalışan Enrico Zambruno, mücadelenin 89. dakikasında gelen Atalanta golünün ardından ev sahibi takımın bir taraftarı saldırısına uğradı.

HIRSLARINI ALAMADILAR

Oldukça çekişmeli geçen ve son dakikaları nefes kesen maçta bir puanı Freuler'in golüyle kurtaran Atalantalı taraftar, hırslarını alamayarak spiker Enrico Zambruno'ya saldırdı. Holiganın Enrico Zambruno'yu defalarca darp ettiği ve agresif bir şekilde bağırdığı belirtildi.

Saldırı nedeniyle maçın kalan bölümünü anlatamayan İtalyan spiker, JTV izleyicilerine golün gelişimini de sunamadı. Bunun üzerine izleyicilerinden özür dileyen Enrico Zambruno, başına gelen olayı da televizyondan paylaşarak neden golü düzgün bir şekilde anlatamadığını izah etti.