İtalya'da Referandum İçin Oy Verme İşlemi Başladı

İtalya'da yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye'de 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği referandum u için oy vermeye bu sabah başladı.



Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği'nde ve Milano Başkonsolosluğu'nda yerel saatle 09.00 itibariyle oy verme işlemi başladı.



3 bin 200'ü başkent Roma'da olmak üzere yaklaşık 14 bin seçmenin bulunduğu İtalya'da, 9 Nisan saat 21.00'a kadar sandıklar açık kalacak. Roma'daki 1, Milano'daki 4 sandıkta, 3 gün boyunca 09.00 - 21.00 saatleri arasında oy kullanabilecek.



Roma'da ilk oy kullananlardan biri olan Büyükelçi Murat Salim Esenli, "Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) büyükelçiliğimize vermiş olduğu görev doğrultusunda bugün itibariyle oy kullanma işlemine başladık. 3 gün boyunca oy verme işlemi yapılacak" diye konuşarak, oy kullanacak vatandaşları, geçerli kimlikleriyle gelmeleri konusunda uyardı.



Bu arada, referandum oylamasının başlaması dolayısıyla Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği önünde yoğun güvenlik önlemleri alındı.



Öte yandan, yurt dışı seçmenleri için seçim bölgesi ayrımı kaldırılırken, yurt dışında adres beyanında bulunan Türk vatandaşları yurt dışında herhangi bir seçim merkezinde oy kullanabiliyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Roma Büyükelçiliği önünde alınan güvenlik tedbirleri.



Binadan genel görüntüler.



Büyükelçi Esenli ve diğer vatandaşlar oylarını kullanırken.



Genel ve detay görüntüler. - Roma