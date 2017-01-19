Italya'da Otele Çığ Düştü

İtalya'nın orta kesiminde dün meydana gelen depremlerin ardından bölgede yaşanan çığ felaketinde çok sayıda kişinin öldüğü bildirildi.



Pescara kentinin batısındaki Rigopiano mevkisinde bulunan Hotel Rigopiano Gran Sasso Resort'a dün akşam saatlerinde hava koşulları ve sismik hareketlerin tetiklemesi sonucu çığ düştü.



İtalyan basını, çığ düşen bölgeye ulaşan arama kurtarma ekiplerine dayandırdığı haberinde, bölgede "çok sayıda kişinin öldüğünü" ve otelden kimsenin ekiplerin çağrısına yanıt vermediğini yazdı.



Konuyla ilgili açıklama yapan Sivil Savunma Genel Müdürü Fabrizio Curcio, ölü ya da yaralı sayısına ilişkin net sayı vermezken, "Otelde konaklayan 20 ve çalışan 10 olmak üzere 30 kişi olduğunu biliyoruz. Ekiplerimiz, güç koşullara rağmen çalışmalarını yürütüyor. Medyadan, hem ekiplerimize hem de oteldekilerin ailelerine saygılı olmasını bekliyoruz." dedi.



Curcio, bölgedeki çığ felaketini haber veren iki kişinin kurtarıldığı bilgisini de paylaştı.



Muhabir: Barış Seçkin