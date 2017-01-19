İtalya'da Otele Çığ Düştü

İtalya'da dün 1 saat içinde meydana gelen 4 depremin ardından Pescara kentinde bulunan Otel Rigopiano'ya çığ düştü. 3 kişiden haber alınamadığı ifade edilirken, bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.



İtalya'da Ağustos ayında meydana gelen depremde yaklaşık 300 kişinin hayatını kaybettiği Ametrice kasabası yakınlarında dün bir saat içinde büyüklüğü 5'ten büyük 4 deprem meydana gelmiş, Teramo kentine bağlı Castel Castagna bölgesinde enkaz altında kalan 1 kişi de hayatını kaybetti. Depremin ardından Abruzzo eyaletine bağlı Pescara kentinde bulunan Otel Rigopiano'ya çığ düştü. Otelin çığ altında kaldığı ifade edilirken, Pescara Valisi Antonio Di Marco sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 3 kişiden haber alınamadığını kaydetti. Di Marco, "Kurbanlar var ancak bunu doğrulamak gerekiyor. Otelde 20 konuk vardı" ifadelerini kullandı. - ROMA