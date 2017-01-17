İtalya'da Orman Yangını

İtalya'nın Cenova kenti yakınlarında çıkan orman yangını nedeniyle yaklaşık 300 kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı bildirildi.



İtalyan Rainews24 televizyon kanalının haberine göre, ülkenin kuzeybatısında bulunan Cenova kenti yakınlarındaki Voltri ve Pegli kasabaları arasında kalan ormanlık arazide dün akşam saatlerinde başlayıp gece kontrol altına alınan yangın sabah tekrar kontrolden çıktı.



Yangının yerleşim yerleri için tehdit oluşturması sebebiyle yaklaşık 300 kişinin Pegli'den tahliye edildiği bildirildi.



Yangın yüzünden A12 ve A10 karayolları gece saatlerinde bir süre trafiğe kapatıldı, karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. A12 karayolu, sabah saatlerinde yeniden trafiğe açıldı.



Çevre illerden gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangına, bir yangın söndürme uçağı ile bir helikopterin de sabah saatlerinden itibaren havadan söndürme çalışmalarına destek verdiği belirtildi.