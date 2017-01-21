İtalya'da Macar Öğrencileri Taşıyan Otobüs Kaza Yaptı: En Az 16 Ölü





İtalya'nın kuzeyinde okul gezisinden dönen Macar öğrencileri taşıyan bir otobüsün kaza yapması sonucu en az 16 kişi yaşamını yitirdi, onlarca kişi de yaralandı. Fransız Alpleri'nden Budapeşte'ye seyahat eden Macaristan plakalı yolcu otobüsü Verona kenti yakınlarında köprü sütununa çarparak alev aldı.



Yaralı öğrenciler Verona ve çevresinde bulunan kentlerdeki hastanelerde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yetkililer kazanın meydana geldiği bölgede incelemeler yapıyor.



Kazada hayatını kaybedenlerden bazılarının kimliğini tespit etmek için DNA testleri yapılacak. Otobüste yaşları14 ile 18 arasında değişen Macar öğrenciler bulunuyordu.



Kurtarma çalışmalarına katılan bir yardım görevlisi, kazayı "korkunç bir trajedi" olarak nitelendirdi.



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Tags: Macar kaza Macaristan Otobüs kazası Kaza İtalya öğrencileri İtalyada ölü otobüs taşıyan yaptı: Gepost: 21 januari 2017