İtalya'da Helikopter Düştü: 6 Ölü





Deprem, çığ felaketi, otobüs faciası ve şimdi de helikopter kazası.



İtalya'da son bir haftada meydana gelen olaylarda onlarca kişi hayatını kaybetti.



Son olarak ülkenin orta kesimindeki Abruzzo bölgesinde düşen helikopterdeki 6 kişiden kurtulan olmadı.



Campo Felice kayak merkezinden bir yaralıyı hastaneye taşıyan helikopterde iki pilot, bir doktor, bir hemşire, bir de kayak görevlisi bulunuyordu.



Augusta Westland 139 model helikopterin kötü hava koşullarından dolayı dağlık alana çakıldığı belirtiliyor.



Kar ve yoğun sis yüzünden arama kurtarma ekipleri olay bölgesine ulaşmakta zorlandı.



Kaza geçtiğimiz haftaki çığ felaketinin yaşandığı bölgeye 100 kilometre mesafede Gran Sasso dağında meydana geldi.



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Tags: helikopter Kurban Kurtarma Ölüm Kaza İtalya İtalyada ölü düştü: Gepost: 24 januari 2017