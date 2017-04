İtalya'da Göçmen Kurtarmalarında Stk Tartışması Büyüyor

İtalya'da Katanya Cumhuriyet Başsavcısı Carmelo Zuccaro'nun Akdeniz'deki göçmenlerin kurtarma faaliyetlerine katılan bazı sivil toplum kuruluşlarının (STK), insan tacirleriyle irtibat halinde olduğu yönündeki iddiaları ülkede tartışmalara yol açtı.



Zuccaro'nun İtalyan basınına verdiği demeçlerde, Akdeniz'in İtalya ile Libya arasında kalan bölümündeki göçmenleri kurtarma faaliyetine katılan bazı STK'ların insan tacirleriyle irtibat halinde olduğu yönündeki sözleri ülke gündemine oturdu.



Başsavcının tartışmalara yol açan sözleri nedeniyle İtalyan Yüksek Yargı Kurumu (CSM) inceleme başlattığını açıklarken, Meclis Göçmen Komisyonu da Başsavcı'yı 9 Mayıs'ta bilgi vermeye çağırdı.



Adalet Bakanı Andrea Orlando, savcının dile getirdiği iddialara ilişkin delilleri bir an önce ortaya koyması gerektiğini ifade ederek, soruşturmanın delillerle yürütülmesi gerektiğini vurguladı.



Öte yandan, ana muhalefet partisi Beş Yıldız Hareketi'nin etkili parlamenterlerinden ve aynı zamanda Meclis Başkanvekili Luigi Di Maio, blokunda paylaştığı iletide, Savcı Zuccaro'ya ve yaptığı işe saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti.



Di Maio, "STK'ları ihbar eden Savcı Zuccaro'ya saygı duyulması gerekiyor. STK'ların insan tacirleri tarafından finanse edildiği iddiası çok ciddi bir şey." ifadelerini kullandı.



Söz konusu bölgedeki arama-kurtarma faaliyetlerine özel gemileriyle katılan Londra merkezli "Save the Children (Çocukları koruyun)" ve Paris merkezli "Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF)" gibi sivil toplum kuruluşları ise Başsavcı Zuccaro'ya iddialarından ötürü tepki göstermiş ve kanıtlarını sunma çağrısı yapmıştı.



Öte yandan, Akdeniz'de kurtarma operasyonları bu tartışmaların gölgesinde devam ediyor.



İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, bugün bölgede yürütülen 3 operasyonda 180 göçmenin, Sahil Güvenlik Komutanlığının koordinesinde, STK'lara ait gemiler tarafından kurtarıldığı bildirildi.