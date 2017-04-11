G7 Ülkeleri Esad'ın Gitmesi Konusunda Anlaştı

Suriye konusunun ele alındığı G7 zirvesinin ardından Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault Esad'ın geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Dünyanın sanayileşmiş en büyük 7 ülkesi ve AB'yi bir araya getiren dışişleri bakanları düzeyindeki G7 toplantısı, İtalya'da başladı.

"ESAD'IN SURİYE'NİN GELECEĞİNDE OLMAYACAĞI KONUSUNDAN HEMFİKİRİZ"

Toplantı kapsamında, aralarında Türkiye'nin de olduğu ülkelerle Suriye oturumu gerçekleşti. Toplantının ardından Fransa Dışişleri Bakanı, G7 ülkeleri Esad'ın Suriye'nin geleceğinde olmayacağı konusunda hemfikir açıklamasında bulundu.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault "G7 ülkeleri olarak Suriye ve Rusya'ya yaptırım uygulanacağı konusunda hemfikiriz " açıklaması yaptı.

ALMANYA: RUSYA'YI KAZANMAK İSTİYORUZ

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Suriye'deki ihtilafın siyasi bir çözüme ulaştırılabilmesi için Rusya'nın da bu sürece dahil edilmesini istediklerini bildirdi.

İtalyan'ın Lucca kentinde G7 ülkelerinin dışişleri bakanları toplantısına katılan Gabriel, yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson dahil olmak üzere tüm dışişleri bakanlarının, Suriye'deki askeri gerginliğin tırmanmasını istemediklerini ve siyasi bir çözüm için çaba harcadıklarını belirterek, "Suriye'deki ihtilafın barışçı bir şekilde çözümü ile ilgili siyasi süreci desteklemek için Rusya'yı kazanmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"ABD'NİN TUTUMUNDAN MEMNUNİYET DUYUYORUM"

"Askeri operasyonla Esed rejimine karşı açık bir sinyal gönderen, ancak gerginliğin tırmanmamasını, aksine Rusya ile yakınlaşmak isteyen ABD'nin, bu açık tutumundan dolayı da memnuniyet duyuyorum." ifadesini kullanan Gabriel, Viyana sürecinin bir an önce yeniden canlandırılması ve Uluslararası Suriye Destek Grubu'nun da bir an önce dışişleri bakanları düzeyinde toplanması gerektiğini vurguladı.

"MOSKOVA VE TAHRAN OLMADAN ÇÖZÜM OLMAYACAK"

Gabriel, bu konuda zaman kaybedilmemesi ve Suriye'deki ihtilafın çözümü konusunda hiç bir ülkenin dışlanmamasının önemine değinerek, "Herkesin hoşuna gitmeyebilir, ancak Moskova ve Tahran olmadan Suriye'de çözüm olmayacaktır. Bu nedenle dışlama kesinlikle seçilecek yol değildir. Bir kez daha dahil edilmeye çalışılmalarını doğru buluyorum. Moskova'nın sürekli olarak, hiçbir şeyden çekinmeyen Esed gibi vahşi bir rejime bağlı kalacağını düşünmek istemiyorum." açıklamasını yaptı.

ÇAVUŞOĞLU: ESAD GİTMEDİKÇE BU RİSKLER SÜRECEK

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye rejiminin elinde halen kimyasal silah kullanma kapasitesi olduğunda dair bilgiler olduğunu belirterek, Esad rejimi gitmedikçe bu risklerin süreceğini belirtti.

G-7 Dışişleri Bakanları toplantısı marjında yapılacak Suriye konulu toplantıya katılmak üzere İtalya'nın Lucca şehrine giden ve burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, Suriye rejiminin ateşkesin başından beri sık sık ateşkesi ihlal ettiğini ve bunların engellenmesi gerektiğini belirtti.

"SURİYE'NİN ELİNDE HALA KİMYASAL SİLAH VAR"

"Rejimin oyalama stratejilerini artık sonlandırmamız gerekiyor, gerçek anlamda bir geçiş hükümeti kurulmalı" diyen Çavuşoğlu, "Elimizdeki bilgilere göre Suriye rejiminin elinde hala kimyasal silah kullanma kapasitesi var. Suriye rejiminin kimyasal silahları tekrar kullanmasının engellenmesi gerekiyor. Esad rejimi gitmedikçe bu riskler sürer, bu da sağlıklı değil" dedi.

ABD geçen hafta Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen kimyasal saldırının ardından, saldırıdan Esad yönetimini sorumlu tutmuş ve Cuma günü sabaha karşı saldırıyı düzenleyen uçakların kalktığını belirttiği bir askeri üssü vurmuştu.

Ankara, ABD'nin Suriye askeri üssüne gerçekleştirdiği hava saldırısının "Son derece olumlu karşılandığını" açıklamıştı.