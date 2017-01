İtalya'da Deprem Korkusu

Son aylarda adeta beşik gibi sallanan İtalya peş peşe gelen depremler nedeniyle korku içinde. Ülkenin orta kesiminde meydana gelen son depremde can kaybı yaşanmazken, hali hazırda daha önce yaşanan sarsıntılar nedeniyle büyük zarar gören bölge yine yara almış oldu.



Bölge sakinleri de geçtiğimiz günlerde enkaz kaldırma ve yeniden yapılandırma çalışmalarının yavaş ilerlediğini söyleyerek, durumu protesto etmek için sokağa inmişti.



İtalya'nın orta kesiminde geçen yıl 24 Ağustos'ta başkent Roma'ya yaklaşık 150 kilometre mesafedeki Accumoli'de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremde 300 kişi yaşamını yitirmişti.



#ItalyEarthquake; #PescaradelTronto before & after August magnitude 6,1 earthquake & October 30 magnitude 6,5 earthquake.#earthquake #Italy pic.twitter.com/POtAq0I7Vt— BreakingNews (@BreakingNLive) 2 Kasım 2016



Yine aynı bölge, 30 Ekim'de ise 6,6 büyüklüğünde bir depremle sallandı. Fakat deprem öncesinde yaşanan sarsıntıların ardından bölge sakinlerinin kapalı yerlerden çıkması nedeniyle can kaybı yaşanmamış, sadece tarihi binalar hasar görmüştü.



Italy today. My heart goes out to you. #ItalyEarthquake pic.twitter.com/hGP7zJ43KH— Peter Birro (@PeterBirro) 31 Ekim 2016



