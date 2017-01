İtalya'da Çığ Felaketi: 5 Felaketzede Yardım Bekliyor

Orta İtalya'da çığ düşen otelde kurtarma çalışmaları meyvelerini vermeye başladı. Cuma öğleden sonra otelden 4 çocuk ve bir kadın sağ kurtarıldı.



La meilleure nouvelle de la journée ? 10 survivants retrouvés en Italie dans les décombres de l'hötel emporté par l'avalanche pic.twitter.com/cUMGiRoy7E— B3infos (@B3infos) 20 January 2017



Çocukların ve yetişkinin bina yıkıntıları arasında kalan hava boşluğu sayesinde kurtuldukları açıklandı.



Öte yandan arama kurtarma ekipleri otelde ölüm kalım mücadelesi veren 5 kişiyle daha bağlantıya girmeyi başardı. Fakat bu kişilere henüz ulaşılamadı.



Çığ altındaki otelde hala 20 kadar kazazedenin bulunduğu tahmin ediliyor. Geçtiğimiz çarşamba yaşanan doğa felaketinin ardından 4 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Felaket sırasında otel dışında bulunan 2 kişi ise sağ kurtarılmıştı.



We send our deepest condolences to our Italian friends and all those affected by the #avalanche in #Abruzzo, #Italy #PrayForItaly pic.twitter.com/6ui7WuPsyQ— ?? ?? ? ?????? (@RusConsulGen) 20 January 2017



