İtalya'da Çığ Faciası 27 Kişi Çığ Altında Aldı

– İtalya'nın orta kesimlerinde son günlerde ard arda meydana gelen depremlerin sonrasında meydana gelen çığ sonucu Pescara bölgesindeki bir hotel çığ altında kaldı.

İngiliz turistlerin tercih ettiği kayak merkezinde Rigopiano på Gran Sasso adlı otelin 27 müşterisi ve personelinin tümüyle çığ altında kaldığı ve ulaşılmakta zorluk çekildiği belirtiliyor.

Pescara Bölge Valisi Antonio Di Marco kurtarma ekiplerinin çığ bölgesine gönderildiğini, meydana gelen çığ sonucu kayıpların olmasından korkulduğunu açıkladı.

Son alınan haberlerde çığ altında mahsur kalan 27 otel müşterisi ve personelinin yanı sıra bölgede bulunan başka kişilerin de çığ altında kalmış olmasından korkuluyor. - Stockholm