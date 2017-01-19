İtalya'da Çığ Düştü: Otelden Haber Alınamıyor

İtalya'da dün meydana gelen depremin ardından Pesacara yakınlarında bulunana bir otele çığ düştü. Yaklaşık 30 kişinin bulunduğu tahmin edilen Slavina Oteli'nin içinden haber alınamıyor.



Kurtarma çalışmalarının ilk olarak kayaklarla ulaşılarak TSİ 06.00'da başladığı belirtilirken otelin depremden dolayı kısmen çöktüğü ve daha sonra meydana gelen çığ nedeniyle karlar alında kaldığı tahmin ediliyor. Abrruzzese Alpleri İlk Yardım Müdürü Antonio Crocetta yaptığı açıklamada çok sayıda ölü olduğunu belirtti. Otelin dışında bulunan iki kişinin kurtarıldığı aktarıldı. - MİLANO