İtalya'da Çığ Altında Kalanlara Ulaşılmaya Çalışılıyor





İtalya'da meydana gelen çığı felaketinde arama kurtarma ekipleri zamanla yarışırken, kazazedelerin ve görgü tanıklarının anlattıkları yaşananların boyutunu gözler önüne seriyor.



Giampiero Parate isimli bir kazazedenin arkadaşı çığın meydana gelmesiyle yaşadıklarını şu şekilde aktardı:



"Dün akşam 5: 45'te beni aradı ve yardım et! Yardım et! dedi. Herkesi ara çünkü durum ciddi ve otel artık yerinde durmuyor dedi."



Parate, arabasından bir eşyasını almak için dışarı çıktığında çığ meydana geldiği için yaralı olarak kurtarılabildi. Ancak eşi ve çocuğu hala karların altında bulunuyor. Hastanın durumu hakkında bilgi veren Pescara Hastanesi'nden Doktor Tullio Spina, "Hastanın durumu iyi. Hipotermisi var. Ona bakıyoruz, testler yaptık. Bilinci açık. Biz zaten onu ısıtmıştık. Hastanın durumu iyiye gidecek." dedi.



Ekipler deniz seviyesinden bin 200 metre yüksekte yer alan ve bir kısmı çöken otele ulaşmak için 5 metreyi aşan karı açmaya çalışıyor.



En az 28 kişinin çığ altında olduğu tahmin edilirken, ancak 2 tanesine canlı olarak ulaşılabildi.



Pescara kentinin batısındaki Rigopiano mevkisinde bulunan Hotel Rigopiano Gran Sasso Resort'a çarşamba akşam saatlerinde sismik hareketlerin tetiklemesiyle düşen çığın ardından, bölgede arama-kurtarma operasyonları zor koşullara rağmen devam ediyor.



Auteur: euronews-tr



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