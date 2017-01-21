İtalya'da Çığ Altında Kalan Otelden Kurtarılanların Sayısı 11'e Yükseldi





İtalya'da çığ altında kalan otelden 11 kişi sağ kurtarıldı, 5 kişinin de cesedine ulaşıldı.



Pescara kenti yakınlarındaki otelde 23 kişinin daha çığ altında bulunduğu sanılıyor.



Hastane kaynakları, enkaz altından çıkarılan yaralılarda hayati tehlikenin söz konusu olmadığını duyurdu:



"Kurtarılanların sağlık durumları iyi. Sadece bir hastamız sağ kolundan ameliyat oluyor şu anda."



Arama kurtarma ekiplerinin, afetzedelere zarar vermemek için bina içinde ağır kazı ekipmanlarını kullanamadığı belirtildi. Çığ altından sesler duyduklarını aktaran yetkililer ve ilerleyen saatlerde afetzedeleri sağ kurtarmayı umuyor:



"Arkadaşlarımız içeriden insan sesleri duyduklarını söyledi. Öyle umuyorum ki bugün yine güzel haberler alacağız."



#BreakingNews"#VIDEO: Miracle la vidéo d'une mère et son enfant sortis des décombres de l'#HotelRigopiano." #avalanche #Abruzzes #Italie pic.twitter.com/8wB6Ea8d8w— FranceNews24 (@FranceNews24) 20 Ocak 2017



Roma'nın 180 km kuzeydoğusundaki Gran Sasso dağlarında yer alan lüks Hotel Rigopiano Çarşamba günü meydana gelen çığ felaketinde yaklaşık 5 metre karın altında kalmıştı.



İtalya Ulusal Dağ ve Maden Arama Kurtarma Birimi (CNSAS), ülkenin orta bölgesinde etkili olan depremin çığı tetiklediğini duyurmuştu.



Auteur: euronews-tr



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